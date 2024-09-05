Алматинки заплатили за поездку в Египет, но остались без отдыха и денег

Восемь алматинок купили путевки на 10 дней в Шарм-эш-Шейх (Египет) с вылетом в ночь с 14 на 15 августа. Однако буквально за несколько часов до прибытия в аэропорт узнали, что их сняли с рейса еще в июле, передает корреспондент NUR.KZ.

Компания из 8 девушек через ТОО "Хоть в космос" за месяц до отпуска приобрела путевки в Египет по системе "все включено". Каждая заплатила за свою поездку туроператору по 375 тыс. тенге.

"Мне на мой день рождения подарили путевку в Египет с открытой датой. Лететь туда решили с друзьями. Всего нас 8 человек. Я обратилась к директору ТОО "Хоть в космос", мы заплатили деньги за путевки. Нам скинули билеты на самолет и ваучеры. В них были ошибки. За несколько дней до вылета просили туроператора их исправить и отправить обновленный вариант, но ничего не добились.

День вылета - у нас на руках нет исправленных документов, страховки. Туроператор пропала и перестала выходить на связь. Мы в полном замешательстве. Не знаем, что делать, ехать в аэропорт или поездка отменяется.

В итоге, кого только не обзвонив, выяснили, что нас сняли с рейса и убрали бронь в отеле еще 11 июля. То есть нам предоставили просто фальшивки, "нарисованные" билеты на самолет и ваучеры.

Вместо отпуска, который каждая из нас ждала и планировала, мы отправились в УП Алмалинского района. Деньги нам не возвращают", - рассказывает Евгения.

По словам несостоявшихся туристов, не ждите, что в полиции вас примут с распростертыми объятиями. 6 человек 14 августа провели в управлении полдня, но одна из девушек так и не смогла сдать заявление, потому что бланки закончились. При этом по законодательству отказ в приеме обращения запрещается.

Еще две пострадавшие подали заявления онлайн.

Алматинки считают, что в действиях туроператора имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст.190 УК РК (Мошенничество). Возможно, тех, кто заплатил деньги и никуда не уехал, может быть больше 8 человек.

"С нами произошла очень неприятная ситуация. К отпуску мы готовились почти за полгода. Зарабатывали, копили, планировали. А вышло так, что кто-то просто забрал наши деньги и потратил нервы. Хорошо, что в аэропорт не поехали, представляю, как бы мы все там выглядели", - возмущается Екатерина.

За комментариями по поводу рассмотрения дела в отношении директора ТОО "Хоть в космос" корреспондент NUR.KZ обратился в ДП Алматы.