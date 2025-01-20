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Алматинцы потеряли на мошеннических схемах более 25 млрд тенге

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Мошенник
Мошенник. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Алматы мошенники нанесли гражданам ущерб на сумму более 25 млрд тенге. При этом в 2024 году в мегаполисе произошло свыше 9 тыс. случаев мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, многоэпизодные мошеннические схемы в Алматы наносят серьезный ущерб, превышающий 25 миллиардов тенге.

"В производстве Следственного управления находятся три многоэпизодных уголовных дела, в которых пострадали от 300 до 1400 человек. По двум уголовным делам следствие завершено, третье дело все еще находится в процессе расследования", - отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что для стабилизации оперативной обстановки проводится активная работа с населением. Так, основное внимание уделяется правовой грамотности граждан: информация предоставляется через СМИ, рекламные буклеты, распространенные в общественных местах, а также разъясняется информация о различных видах и методах мошенничества.

Кроме того, как заверили в МВД, проводится мониторинг новых схем мошенничества, анализируются пути их совершения и принимаются меры профилактики.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Также следует конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, что еще в октябре в полиции Алматы сообщали, что 12 млрд тенге потеряли алматинцы из-за мошенников.

Мы также писали, что в Алматы задержали местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она обещала пострадавшим ученую степень на выгодных условиях.

Позже в южной столице полиция сообщила о задержании еще одной женщины, которую подозревают в "универсальном мошенничестве".

Стоит отметить, что по данным Генпрокуратуры в Казахстане по итогам прошлого года больше всего зарегистрировано фактов именно мошенничества, среди городов лидер по количеству преступлений - Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213252-almatincy-poteryali-na-moshennicheskih-shemah-bolee-25-mlrd-tenge/

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