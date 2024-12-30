"Ученая степень на выгодных условиях": полиция Алматы ищет пострадавших от мошенничества

В Алматы задержали местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она обещала пострадавшим ученую степень на выгодных условиях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы задержана 23-летняя женщина, которую подозревают в мошенничестве.

"Подозреваемая, рекомендуя себя специалистом по поступлению в докторантуру и магистратуру ряда вузов, разместила в социальной сети объявление о том, что может помочь приобрести ученую степень на более выгодных условиях.

Установлено, что с одного "клиента" она получала вознаграждение от 500 тыс. до 1 млн тенге. На данном этапе досудебного расследования зарегистрировано семь фактов обмана с ее участием. Подозреваемая взята под стражу", — сообщили в МВД.

Кроме того, в ДП Алматы ищут пострадавших по данному делу и призывают обратиться в УП Бостандыкского района или позвонить по телефонам: 8-747-909-65-45; 8-775- 766-77-00 и 8-701- 233- 47-90.

В октябре этого года полиция Алматы сообщила о задержании женщины, которую подозревают в "универсальном мошенничестве". Некоторым пострадавшим, по версии полиции, она обещала поступление в вуз на грант.

До этого сообщалось, что молодую астанчанку подозревают в обмане жителей. По версии следствия, она обещала людям помочь с поступлением на магистратуру в вуз.

В июне в Алматинской области двум жительницам пообещали помощь в экзамене на повышение квалификации. Обе заплатили по 400 тыс. тенге, но обещанного не получили.

Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается:

штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

ограничением свободы на срок до двух лет;

лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.