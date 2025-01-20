Назван самый распространенный вид преступления в Казахстане

В Казахстане по итогам прошлого года больше всего зарегистрировано фактов мошенничества, среди городов лидер по количеству преступлений - Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, в Казахстане наблюдается положительная динамика снижения общей преступности в среднем на 5%.

Однако увеличение количества преступлений отмечается в семи регионах - Мангистауской, Атырауской, Павлодарской, Кызылординской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в области Ұлытау.

"Больше всего преступлений совершено в городах Алматы - 24 965 (18,8%) и Астане - 17 339 (13,1%), Алматинской - 10 385 (7,8%) и Карагандинской - 7 562 (5,7%) областях.

Из общего числа уголовных правонарушений 34% составляют мошенничества, 23% - кражи, 6,3% - наркопреступления, 1,2% - грабежи, 1,2% - хулиганства, 0,8% - скотокрадство, 0,4% - убийства, 0,3% - изнасилования, другие правонарушения 32,7%", - озвучили данные в Генпрокуратуре.

В ведомстве указали также на значительное снижение в стране фактов краж - 28,3%, в том числе краж сотовых телефонов на - 30,9%, квартирных краж на - 33,5%, краж автотранспорта на - 42,2%.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.

Также следует конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее мы писали, какие регионы Казахстана больше всего "любимы" мошенниками. Сообщалось, что Алматы и Астана стали лидерами по количеству зарегистрированных случаев мошенничества в Казахстане по итогам 9 месяцев этого года.

В конце прошлого года в департаменте полиции сообщили, что с начала года уровень преступности в Алматы снизился на 10-15%. Это связывают с улучшением системы видеонаблюдения в мегаполисе.

Отметим также, что летом прошлого года был опубликован рейтинг стран по уровню безопасности, в котором Казахстан занял 75 место (из 146 стран) с индексом 45,6.

В 2023 году Казахстан занимал 72 место , а индекс составлял 46,4 балла. Интересно, что в рейтинге выше Казахстана находятся Кыргызстан - 43 место, Беларусь - 54. При этом Россия находится на 97 месте, а Узбекистан - на 120 месте.