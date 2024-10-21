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Алматинку заподозрили в "универсальном" мошенничестве

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Женщина в наручниках
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Полиция Алматы сообщила о задержании женщины, которую подозревают в "универсальном мошенничестве", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы опубликована информация о раскрытии "универсальных" случаях мошенничества. В полицию обратились 10 человек, задержана 41-летняя подозреваемая.

"Согласно данным потерпевших, кому-то она предлагала свою помощь в получении жилища по государственной программе, кому-то поступление в ВУЗ на грант. Каждый раз женщина оценивала свои услуги в сотни тысяч тенге. Однако обещания не выполнила", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Уланбек Абулхайыр.

В отношении подозреваемой следственным межрайонным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дела расследуется по факту мошенничества. Сейчас следствием устанавливается причастность задержанной к возможным аналогичным эпизодам.

Ранее сообщалось, что жители Алматы передали 7 млн тенге мужчине, который обещал им жилье за счет средств благотворительного фонда. Подозреваемый был задержан.

До этого в Алматы жители отдали более 30 млн тенге женщине, обещавшей помочь им с получением грантов и квартир из госфонда, и остались ни с чем.

Отметим, что по статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается:

  • штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге);
  • исправительными работами в том же размере;
  • привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • ограничением свободы на срок до двух лет;
  • лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176764-almatinku-zapodozrili-v-universalnom-moshennichestve/

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