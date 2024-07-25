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Выше США и Великобритании: названо место Казахстана в списке безопасных стран

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Астана. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Опубликован рейтинг стран по уровню безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Numbeo.com. Казахстан в общей таблице занял 75 место.

На сайте Numbeo.com опубликован рейтинг стран, в котором можно отдельно отследить уровень опасности и уровень преступности за первую половину 2024 года.

В рейтинге преступности Казахстан занял 75 место с индексом 45,6. В прошлом году Казахстан занимал 72 место, а индекс составлял 46,4 балла.

Интересно, что в рейтинге выше Казахстана находятся Кыргызстан - 43 место, Беларусь - 54. При этом Россия находится на 97 месте, а Узбекистан - на 120 месте.

А вот в рейтинге, где учитывался индекс безопасности, Казахстан занял 72 место с 54,4 баллами (73 место за этот же период в 2023 году, индекс 53,6). Судя по рейтингу, в Казахстане жить безопаснее, чем в таких странах как Великобритания (85 место), Швеция (87) и США (88).

Всего в рейтинг попали 146 стран. Самой опасной признана Венесуэла, а самой безопасной - Андорра.

Ранее мы сообщали, что Казахстан снова попал в список самых коррумпированных стран, набрав 39 баллов из 100 возможных и заняв 92 место из 180 государств.

В сентябре 2023 года мы писали о том, что американский новостной журнал US News опубликовал рейтинг самых коррумпированных стран. Казахстан вошел в десятку стран, наиболее затронутых коррупцией. Эту информацию прокомментировали в Антикоре.

Также был опубликован ежегодный рейтинг стран по уровню военной мощи - Казахстан оказался на 58 строчке. Всего в рейтинг вошли 145 государств мира. При этом казахстанская армия стала лучшей среди стран Центральной Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2139699-vyshe-ssha-i-velikobritanii-nazvano-mesto-kazahstana-v-spiske-bezopasnyh-stran/

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