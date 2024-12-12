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Число преступлений в Алматы снизилось благодаря системе видеонаблюдения

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Патрульная машина
Полицейский патруль. Фото: пресс-служба Департамента полиции Алматы

В департаменте полиции сообщили, что с начала года уровень преступности в Алматы снизился на 10-15%. Это также связано с улучшением системы видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата.

Значительная часть правонарушений, как отмечается, была раскрыта благодаря системе видеонаблюдения примерно в 150 тысяч камер.

Ежедневно сотрудники полиции патрулируют улицы города. Также проводятся профилактические рейды, разъяснительные беседы и контроль соблюдения правил в общественных местах и на дорогах.

"С начала года сотрудники патрульной полиции приняли участие в раскрытии более 2000 уголовных правонарушений. В связи с предстоящими праздничными датами, такими как День Независимости и новогодние праздники, весь гарнизон патрульной полиции и Департамент полиции будут переведены на усиленный режим службы", - говорит начальник управления местной полицейской службы ДП Серик Шумаев.

Ранее МВД сообщило, что Департамент собственной безопасности ведомства активно контролирует работу центров оперативного управления и патрульной службы. Центры оперативного управления работают круглосуточно, фиксируя действия патрульных полицейских.

Как уточнили в МВД, сотрудники оснащены "смартжетонами", которые невозможно отключить вручную. Эти устройства постоянно записывают все действия, что исключает возможность отклонения от установленных требований. Кроме того, используется система, анализирующая данные с камер видеонаблюдения, интегрированная с искусственным интеллектом. Это позволяет выявлять любые нарушения и оперативно реагировать на них.

На днях полицию Алматы перевели на усиление в связи с сегодняшним футбольным матчем "Астана" - "Челси", который состоится на Центральном стадионе. Силами стражей порядка будут обеспечены правопорядок и дорожная безопасность как на самом спортивном объекте, так и участках, граничащих с ним.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199651-policiya-raskryla-pokazateli-prestupnosti-v-almaty/

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