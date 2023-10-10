Какие регионы Казахстана больше всего "любимы" мошенниками, рассказали в Генпрокуратуре
Опубликовано:
Алматы и Астана стали лидерами по количеству зарегистрированных случаев мошенничества в Казахстане по итогам 9 месяцев этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Генпрокуратуры.
Согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и спецучетам ГП, в Казахстане по итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается снижение случаев мошенничества. К слову, подобные преступления составляют 30% от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений.
Как рассказали в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры, в региональном разрезе наибольшее число мошенничеств зафиксировали в:
- Алматы – 6742;
- Астане – 5358;
- Карагандинской области – 2590;
- Шымкенте – 1921;
- Алматинской области – 1836;
- Актюбинской области – 1334;
- Атырауской области – 1319;
- Костанайской области – 1311;
- Павлодарской области – 1244;
- ВКО – 1243.
Число пострадавших составило 34 623 человека. Из них:
- мужчин – 15 603;
- женщин – 19 020.
Снижение наблюдается и по фактам мошенничества с использованием платежных карт, отметили в ГП. Всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений – это меньше на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
В сфере земельных отношений зарегистрировано 3 факта и все – в Алматинской области.
Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет.
Также следует конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040296-kakie-regiony-kazahstana-bolshe-vsego-lyubimy-moshennikami-rasskazali-v-genprokurature/