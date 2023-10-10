Какие регионы Казахстана больше всего "любимы" мошенниками, рассказали в Генпрокуратуре

Алматы и Астана стали лидерами по количеству зарегистрированных случаев мошенничества в Казахстане по итогам 9 месяцев этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и спецучетам ГП, в Казахстане по итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается снижение случаев мошенничества. К слову, подобные преступления составляют 30% от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений.

Как рассказали в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры, в региональном разрезе наибольшее число мошенничеств зафиксировали в:

Алматы – 6742;

Астане – 5358;

Карагандинской области – 2590;

Шымкенте – 1921;

Алматинской области – 1836;

Актюбинской области – 1334;

Атырауской области – 1319;

Костанайской области – 1311;

Павлодарской области – 1244;

ВКО – 1243.

Число пострадавших составило 34 623 человека. Из них:

мужчин – 15 603;

женщин – 19 020.

Снижение наблюдается и по фактам мошенничества с использованием платежных карт, отметили в ГП. Всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений – это меньше на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

В сфере земельных отношений зарегистрировано 3 факта и все – в Алматинской области.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.

Также следует конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.