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30 лет независимости Казахстана

Какие регионы Казахстана больше всего "любимы" мошенниками, рассказали в Генпрокуратуре

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Парень держит в руках телефон
Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

Алматы и Астана стали лидерами по количеству зарегистрированных случаев мошенничества в Казахстане по итогам 9 месяцев этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и спецучетам ГП, в Казахстане по итогам 9 месяцев 2023 года наблюдается снижение случаев мошенничества. К слову, подобные преступления составляют 30% от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений.

Как рассказали в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры, в региональном разрезе наибольшее число мошенничеств зафиксировали в:

  • Алматы – 6742;
  • Астане – 5358;
  • Карагандинской области – 2590;
  • Шымкенте – 1921;
  • Алматинской области – 1836;
  • Актюбинской области – 1334;
  • Атырауской области – 1319;
  • Костанайской области – 1311;
  • Павлодарской области – 1244;
  • ВКО – 1243.

Число пострадавших составило 34 623 человека. Из них:

  • мужчин – 15 603;
  • женщин – 19 020.

Снижение наблюдается и по фактам мошенничества с использованием платежных карт, отметили в ГП. Всего зарегистрировано 197 уголовных правонарушений – это меньше на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

В сфере земельных отношений зарегистрировано 3 факта и все – в Алматинской области.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Также следует конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040296-kakie-regiony-kazahstana-bolshe-vsego-lyubimy-moshennikami-rasskazali-v-genprokurature/

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