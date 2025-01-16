Стоматолог поругался с пациенткой, выбил телефон из ее рук и выгнал ее из кабинета в Қонаеве

В суде Қонаева рассмотрено дело по обвинению стоматолога в том, что в ходе конфликта с пациенткой он выбил телефон из ее рук и заставил ее покинуть кабинет, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Қонаева рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении С. по ч. 1 ст. 434 КоАП (Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц).

Судом установлено, что в сентябре 2024 года в стоматологическом кабинете между врачом-стоматологом С. и гражданкой К. произошел конфликт.

"В ходе ссоры С. повел себя грубо, выбил телефон из рук К. и заставил ее покинуть кабинет, проявив тем самым неуважение к потерпевшей в общественном месте, нарушив общественный порядок и совершив мелкое хулиганство", - сообщается в публикации.

Правонарушитель С. на судебном заседании свою вину не признал и пояснил, что лишь требовал, чтобы К. покинула кабинет.

Однако действия С. нашли свое подтверждение рапортом сотрудника полиции, электронным протоколом об административном правонарушении, объяснениями по делу свидетелей, видеозаписью и другими материалами дела, отмечает суд.

Судом С. признан виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 МРП, что составляет 73 840 тенге.

Напомним, ранее в декабре в Уральске взыскали 1,2 млн тенге со стоматологической клиники в пользу клиентки из-за низкого качества предоставленных услуг.

Ранее в Атырау пациент потребовал у стоматологии в качестве возмещения морального вреда 1 млн тенге. Дело в том, что после лечения зуба мужчина попал в больницу, где перенес операцию по удалению абсцесса и лечился длительное время.

А в Кызылорде неудачное удаление зуба у ребенка в стоматологии привело к длительному лечению. У мальчика началось осложнение - воспалительный процесс нижней челюсти. Клинику обязали заплатить более 1,5 млн тенге компенсации за материальный ущерб и моральный вред.