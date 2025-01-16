Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стоматолог поругался с пациенткой, выбил телефон из ее рук и выгнал ее из кабинета в Қонаеве

Опубликовано:

Стоматолог
Стоматолог. Иллюстративное фото: Luis Alvarez/Getty Images

В суде Қонаева рассмотрено дело по обвинению стоматолога в том, что в ходе конфликта с пациенткой он выбил телефон из ее рук и заставил ее покинуть кабинет, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Қонаева рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении С. по ч. 1 ст. 434 КоАП (Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц).

Судом установлено, что в сентябре 2024 года в стоматологическом кабинете между врачом-стоматологом С. и гражданкой К. произошел конфликт.

"В ходе ссоры С. повел себя грубо, выбил телефон из рук К. и заставил ее покинуть кабинет, проявив тем самым неуважение к потерпевшей в общественном месте, нарушив общественный порядок и совершив мелкое хулиганство", - сообщается в публикации.

Правонарушитель С. на судебном заседании свою вину не признал и пояснил, что лишь требовал, чтобы К. покинула кабинет.

Однако действия С. нашли свое подтверждение рапортом сотрудника полиции, электронным протоколом об административном правонарушении, объяснениями по делу свидетелей, видеозаписью и другими материалами дела, отмечает суд.

Судом С. признан виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 МРП, что составляет 73 840 тенге.

Напомним, ранее в декабре в Уральске взыскали 1,2 млн тенге со стоматологической клиники в пользу клиентки из-за низкого качества предоставленных услуг.

Ранее в Атырау пациент потребовал у стоматологии в качестве возмещения морального вреда 1 млн тенге. Дело в том, что после лечения зуба мужчина попал в больницу, где перенес операцию по удалению абсцесса и лечился длительное время.

А в Кызылорде неудачное удаление зуба у ребенка в стоматологии привело к длительному лечению. У мальчика началось осложнение - воспалительный процесс нижней челюсти. Клинику обязали заплатить более 1,5 млн тенге компенсации за материальный ущерб и моральный вред.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212358-stomatolog-porugalsya-s-pacientkoy-vybil-telefon-iz-ee-ruk-i-vygnal-ee-iz-kabineta-v-onaeve/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie