Павлодарец самоустранился после развода и был объявлен в розыск

Павлодарца, который задолжал алименты своим детям, задержали полицейские. Мужчина был объявлен в розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, мужчина после развода с супругой перестал принимать участие в воспитании детей. В течение четырех лет игнорировал решение суда о выплате алиментов.

"Он был объявлен в розыск. Сумма долга по алиментам своим детям на сегодняшний день составила 4,5 млн. тенге. Сотрудниками полиции 29-летний мужчина задержан и согласно юрисдикции для дальнейшего исполнения решения суда о взыскании суммы долга передан частному судебному исполнителю.

Помимо этого, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Здесь добавили, что в 2024 году полицейскими региона установлено порядка 300 неплательщиков алиментов.

Ранее жителя области Жетісу за долг по алиментам на сумму 2,6 млн тенге после привлечения к административной ответственности наказали ограничением свободы.

А на примере жителя Акмолинской области, задолжавшего сыну более 2 млн тенге, полицейские рассказали, как привлекают к ответственности за неуплату алиментов.

В Павлодарской области на постоянной основе проводится работа по взысканию алиментов. Так, 8 объектов недвижимости были переданы в счет погашения долгов.