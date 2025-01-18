Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарец самоустранился после развода и был объявлен в розыск

Опубликовано:

Отец и дочь
Отце и дочь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Павлодарца, который задолжал алименты своим детям, задержали полицейские. Мужчина был объявлен в розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, мужчина после развода с супругой перестал принимать участие в воспитании детей. В течение четырех лет игнорировал решение суда о выплате алиментов.

"Он был объявлен в розыск. Сумма долга по алиментам своим детям на сегодняшний день составила 4,5 млн. тенге. Сотрудниками полиции 29-летний мужчина задержан и согласно юрисдикции для дальнейшего исполнения решения суда о взыскании суммы долга передан частному судебному исполнителю.

Помимо этого, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Здесь добавили, что в 2024 году полицейскими региона установлено порядка 300 неплательщиков алиментов.

Ранее жителя области Жетісу за долг по алиментам на сумму 2,6 млн тенге после привлечения к административной ответственности наказали ограничением свободы.

А на примере жителя Акмолинской области, задолжавшего сыну более 2 млн тенге, полицейские рассказали, как привлекают к ответственности за неуплату алиментов.

В Павлодарской области на постоянной основе проводится работа по взысканию алиментов. Так, 8 объектов недвижимости были переданы в счет погашения долгов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212797-pavlodarec-samoustranilsya-posle-razvoda-i-byl-obyavlen-v-rozysk/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie