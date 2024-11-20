Павлодарцы передали 8 объектов недвижимости в счет погашения долгов

В Павлодарской области проводится работа по взысканию алиментов. Так, 8 объектов недвижимости были переданы в счет погашения долгов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуроры совместно c заинтересованными органами на постоянной основе проводят работу по взысканию алиментов.

Так, с начала года погашены долги на сумму 875 млн тенге, 330 должников уведомлены о необходимости постановки на учет в органах занятости, 90 человек было трудоустроено. Действие водительских прав 38 должников приостановили.

"В ходе рейдовых мероприятий на штрафстоянку водворено 6 транспортных средств должников, 8 объектов недвижимости стоимостью более 22 млн тенге переданы взыскателям в счет погашения долгов", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

За неисполнение обязанностей по уплате алиментов к уголовной ответственности привлекли 34 человека, к административной - 260.

В органы уголовного преследования направлены материалы по ст.139 УК в отношении еще 58 должников.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.