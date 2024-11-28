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Акмолинца вызвали для дачи объяснений из-за долга в 2 млн тенге

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Расстроенный мужчина
Мужчина. Иллюстративное фото: Ake Ngiamsanguan / Getty Images

На примере жителя Акмолинской области, задолжавшего сыну более 2 млн тенге, полицейские рассказали, как привлекают к ответственности за неуплату алиментов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, одним из очередных неплательщиков алиментов стал 43-летний акмолинец. Мужчина задолжал на содержание своего шестилетнего сына порядка 2 млн тенге.

По данному факту отдел полиции города Косшы начал досудебное расследование. Для привлечения к ответственности за неуплату алиментов полицейские проводят комплекс мероприятий.

"После поступления заявления от взыскателя регистрируется факт правонарушения и запрашиваются документы, включая решение суда, а также информация о задолженности. Должник вызывается для дачи объяснений, а в случае уклонения от явки организуется его розыск", - рассказали в МВД.

Полицейские совместно с судебными исполнителями проверяют имущественное положение должника, включая наличие доходов или имущества, которое может быть арестовано в счет погашения долга.

При установлении факта уклонения от уплаты алиментов более трех месяцев проводится досудебное расследование.

Ранее уволенному с работы жителю Байконура назначили штраф за уклонение от уплаты алиментов. У него накопился долг на сумму более 1 млн тенге. В суде отметили, что мужчина обязался в дальнейшем своевременно выплачивать алименты.

В Кызылординской области наказали 4 должников по алиментам, которые в общем задолжали своим детям более 8 млн тенге. Каждому из них назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193891-akmolinca-vyzvali-dlya-dachi-obyasneniy-iz-za-dolga-v-2-mln-tenge/

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