Казахстанец более 5 лет намеренно не платил деньги и получил срок

Жителя области Жетісу за долг по алиментам на сумму 2,6 млн тенге после привлечения к административной ответственности наказали ограничением свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой области Жетісу ведется активная работа с должниками по алиментам вплоть до их уголовного преследования.

В ходе проверок выяснилось, что более 5 лет злостный неплательщик из Алакольского района намеренно избегал выполнения своих обязательств, что привело к общей задолженности в размере 2,6 млн тенге.

"Несмотря на привлечение должника к административной ответственности, результаты оставались неудовлетворительными", - отметили в прокуратуре области Жетісу.

Поэтому прокуроры начали принимать строгие меры в отношении злостного неплательщика и привлекать к уголовной ответственности по ст.139 УК РК за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей и других нетрудоспособных членов семьи.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.