"Привязав к стулу скотчем": казахстанца обвиняют в нападении на бывшую жену и ее отца
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57-летнего жителя Алматинской области подозревают в нанесении телесных повреждений экс-супруге и ее отцу, передает NUR.KZ. Обвиняемый на данный момент уже задержан.
Депутат мажилиса Ирина Смирнова на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором заявила, что ее знакомую избили в собственном доме. По данным Смирновой, знакомая работает учителем. Также депутат заявила, что нападение на ее экс-коллегу совершил бывший муж.
"Бывший супруг ворвался в дом, сломал ворота, выбив дверь в дом. В доме находился ее престарелый отец, после инсульта. 4 часа нападавший издевался над стариком, привязав его к стулу скотчем.
Затем пришла коллега, зашел знакомый. Агрессор напал на всех, оказавшихся в доме. Нанес несколько разрезов моей знакомой. Избил старика, отца, который перенес до этого инсульт. Досталось и третьему человеку, находящемуся в доме, который получил черепно -мозговую травму. После этого нападавший убежал", - написала Смирнова.
По словам Смирновой, мужчина ранее уже совершал подобные поступки. Депутат заявила, что в прошлом ее знакомая уже неоднократно просила у полиции защитного предписания, которое пока не получила.
"Кстати, агрессор - иностранец, гражданин Турции, строитель. Сейчас без работы", - добавила Смирнова.
Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области.
"Сотрудники полиции Алматинской области установили и доставили в районное подразделение 57-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения бывшей супруге и ее отцу.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и полное исследования всех обстоятельств произошедшего. Напомним, что инцидент произошел 16 января в ходе возникшей ссоры между бывшими супругами. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сказано в сообщении.
Напомним, 13 января в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. По данным полиции, нападавший является бывшим сожителем женщины. Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.
В июле 2024 года жителя Алматинской области обвинили в похищении бывшей жены. После она вернулась и обещала написать заявление в прокуратуру.
В феврале прошлого года жительница Алматы сообщила, что ее бывший парень напал на нее в одном из ресторанов города. Мужчину задержали, подозреваемый оказался сотрудником городского акимата.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212568-privyazav-k-stulu-skotchem-kazahstanca-obvinyayut-v-napadenii-na-byvshuyu-zhenu-i-ee-otca/