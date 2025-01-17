"Привязав к стулу скотчем": казахстанца обвиняют в нападении на бывшую жену и ее отца

57-летнего жителя Алматинской области подозревают в нанесении телесных повреждений экс-супруге и ее отцу, передает NUR.KZ. Обвиняемый на данный момент уже задержан.

Депутат мажилиса Ирина Смирнова на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором заявила, что ее знакомую избили в собственном доме. По данным Смирновой, знакомая работает учителем. Также депутат заявила, что нападение на ее экс-коллегу совершил бывший муж.

"Бывший супруг ворвался в дом, сломал ворота, выбив дверь в дом. В доме находился ее престарелый отец, после инсульта. 4 часа нападавший издевался над стариком, привязав его к стулу скотчем.

Затем пришла коллега, зашел знакомый. Агрессор напал на всех, оказавшихся в доме. Нанес несколько разрезов моей знакомой. Избил старика, отца, который перенес до этого инсульт. Досталось и третьему человеку, находящемуся в доме, который получил черепно -мозговую травму. После этого нападавший убежал", - написала Смирнова.

По словам Смирновой, мужчина ранее уже совершал подобные поступки. Депутат заявила, что в прошлом ее знакомая уже неоднократно просила у полиции защитного предписания, которое пока не получила.

"Кстати, агрессор - иностранец, гражданин Турции, строитель. Сейчас без работы", - добавила Смирнова.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области.

"Сотрудники полиции Алматинской области установили и доставили в районное подразделение 57-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения бывшей супруге и ее отцу.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и полное исследования всех обстоятельств произошедшего. Напомним, что инцидент произошел 16 января в ходе возникшей ссоры между бывшими супругами. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сказано в сообщении.

Напомним, 13 января в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. По данным полиции, нападавший является бывшим сожителем женщины. Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

В июле 2024 года жителя Алматинской области обвинили в похищении бывшей жены. После она вернулась и обещала написать заявление в прокуратуру.

В феврале прошлого года жительница Алматы сообщила, что ее бывший парень напал на нее в одном из ресторанов города. Мужчину задержали, подозреваемый оказался сотрудником городского акимата.