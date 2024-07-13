Казахстанка, в похищении которой обвинили ее бывшего мужа, вернулась домой

Жительница Алматинской области, в похищении которой обвинили ее бывшего гражданского мужа, вернулась домой. Женщина напишет заявление в прокуратуру Илийского района, передает Первый канал "Евразия".

Сама жертва и ее родные утверждают, что неоднократно обращались в полицию, когда мужчина бросался с ножом, с вилкой и истязал.

По данным телеканала, казахстанец неоднократно бил и уже похищал свою жену. Судом ему запретили на протяжении 6 месяцев приближаться к ней. Но в июне действие защитного предписания закончилось, поэтому он снова принялся за старое.

"7 июля он выкрал ее и увез вместе с подельником-таксистом в неизвестное место. При этом он отдавал своему другу приказы, мол, отвези нас туда, все подумают так, что сама покончила с собой. Моя сестренка, испугавшись, выпрыгнула из машины, кричала, звала на помощь. Проезжавшие водители помогли ей и сдали похитителя в полицию вместе с подельником", - рассказывает брат потерпевшей.

Полиция задержала мужчину и отпустила спустя несколько часов, он снова вернулся и увез силой женщину в неизвестном направлении.

На этот раз благодаря установленному дочерью специальному приложению в телефоне, родные узнали, где находится пропавшая. Говорят, что бывший муж был вынужден ее отпустить после огласки. Посадил ее на такси целенаправленно в Илийский районный отдел полиции, где она написала очередное заявление.

Дети боятся, что побои и преследования могут продолжиться.

"На глазах у нас, детей, он постоянно маму избивал. Младшие тоже стали бояться отца. Братишка как-то плакал, просил полицию вызвать, когда тот опять бросался с ножом. Он выволок маму за ногу на улицу и проткнул ногу вилкой", - рассказала 17-летняя дочь женщины.

От бывшего сожителя у женщины двое маленьких детей. Выяснилось, что он угрозами пытался уговорить ее отказаться от алиментов. По некоторым данным, мужчина делал и попытки совращения ее старшей дочери.

"По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью и приставания сексуального характера к лицу, не достигшему 16-летнего возраста, полицейскими возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия", - прокомментировали в ДП Алматинской области.

Напомним, ранее стало известно, что жительница Алматинской области перестала выходить на связь с родными. По их мнению, ее похитил бывший супруг. Правоохранители стали разбираться в ситуации.

А жительница Акмолинской области заявила об избиении со стороны бывшего мужа и его сожительницы во время ссоры. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью полицейскими началось досудебное расследование.