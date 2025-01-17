Отобрал телефон и деньги: в Алматы напали на подростка
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В Алматы произошло нападение на подростка, у которого отобрали мобильный телефон и 10 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Подозреваемый задержан.
По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в Алматы задержан подозреваемый в ограблении.
"Он напал на подростка рано утром по дороге в школу. Под угрозой физического насилия злоумышленник отобрал у школьника мобильный телефон и 10 тыс. тенге. О происшествии в полицию сообщила мама юноши.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний приезжий из Жамбылской области. Вещественные доказательства изъяты", - рассказали в полиции.
Отмечается, что установлена причастность подозреваемого к двум аналогичным преступлениям, подозреваемый взят под стражу. В полиции добавили, что при раскрытии этого грабежа были максимально использованы возможности видеосистемы города.
Несколько дней назад сообщалось о нападении мужчины на подростка в Астане. Несовершеннолетний астанчанин сделал замечание мужчине за брошенную скамейку, после чего ему нанесли три удара ножом.
В ноябре прошлого года мы писали, что дерзкий грабеж раскрыли полицейские в Карагандинской области. В Темиртау был задержан 21-летний подозреваемый, который, выхватил телефон у 19-летнего прохожего.
В сентябре 2024 года жительницы Астаны украли телефон во время ожидания автобуса. После того, как подозреваемый испугался последствий, он разбил устройство.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212530-otobral-telefon-i-dengi-v-almaty-napali-na-podrostka/