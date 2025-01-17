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Отобрал телефон и деньги: в Алматы напали на подростка

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Задержанный за нападение на подростка
Задержанный. Фото: Polisia.kz

В Алматы произошло нападение на подростка, у которого отобрали мобильный телефон и 10 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Подозреваемый задержан.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в Алматы задержан подозреваемый в ограблении.

"Он напал на подростка рано утром по дороге в школу. Под угрозой физического насилия злоумышленник отобрал у школьника мобильный телефон и 10 тыс. тенге. О происшествии в полицию сообщила мама юноши.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний приезжий из Жамбылской области. Вещественные доказательства изъяты", - рассказали в полиции.

Отмечается, что установлена причастность подозреваемого к двум аналогичным преступлениям, подозреваемый взят под стражу. В полиции добавили, что при раскрытии этого грабежа были максимально использованы возможности видеосистемы города.

Несколько дней назад сообщалось о нападении мужчины на подростка в Астане. Несовершеннолетний астанчанин сделал замечание мужчине за брошенную скамейку, после чего ему нанесли три удара ножом.

В ноябре прошлого года мы писали, что дерзкий грабеж раскрыли полицейские в Карагандинской области. В Темиртау был задержан 21-летний подозреваемый, который, выхватил телефон у 19-летнего прохожего.

В сентябре 2024 года жительницы Астаны украли телефон во время ожидания автобуса. После того, как подозреваемый испугался последствий, он разбил устройство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212530-otobral-telefon-i-dengi-v-almaty-napali-na-podrostka/

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