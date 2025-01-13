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Бросил скамейку и ударил ножом: астанчанин лишился свободы после нападения на подростка

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Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Dmytro Skrypnykov / Getty Images

Несовершеннолетний астанчанин сделал замечание мужчине за брошенную скамейку, после чего ему нанесли три удара ножом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Telegram-канале судов Астаны рассказали о рассмотренном уголовном деле в отношении С., которого обвиняли в хулиганстве с применением насилия, совершенное с использованием предмета, специально приспособленного для причинения вреда здоровью.

"Подсудимый С., находясь во дворе своего дома, в состоянии алкогольного опьянения, попросил у своей матери денежные средства, на что она отказала. С., нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений, начал выражаться нецензурной бранью и бросил в сторону подъезда скамейку, стоящую рядом.

В этот момент из подъезда выходил несовершеннолетний потерпевший Ә., который сделал замечание. В ответ С. вытащил нож из кармана брюк и нанес три удара потерпевшему в область туловища, причинив ему легкий вред здоровью", - рассказали в суде.

Сообщается, что происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Суд учел наличие как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

"С учетом непогашенной прежней судимости на основании ст. 60 УК окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 2 месяца и признан опасный рецидив преступлений.

Взыскано в счет компенсации морального вреда 1 млн. тенге. Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

В августе прошлого года драка в кинотеатре Астаны после сделанного замечания закончилась для зачинщиков 2 годами ограничения свободы.Также их обязали выплатить 2 млн тенге пострадавшим.

В ноябре 2024 года в Алматы контролера автобуса ранили ножом после ссоры с прохожим из-за курения. Сообщалось, что контролер одного из автобусов сделал замечание прохожему на предмет его курения в неустановленном месте, вследствие чего между мужчинами произошла ссора.

Добавим, что по статье 293 УК РК, хулиганство, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, а равно совершенные преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210984-brosil-skameyku-i-trizhdy-udaril-nozhom-zhitel-astany-lishilsya-svobody-posle-napadeniya-na-nesovershennoletnego/

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