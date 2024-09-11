"Испугался последствий и разбил телефон": астанчанку ограбили на остановке

У жительницы Астаны украли телефон во время ожидания автобуса, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы. После того, как подозреваемый испугался последствий, он разбил устройство.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны сообщается об ограблении молодой жительницы столицы.

"Девушка стояла на остановке в ожидании автобуса, когда мимо проезжавший на велосипеде парень внезапно выхватил у нее из рук сотовый телефон iPhone 13 и скрылся. От неожиданности происшествия девушка застыла на месте, а затем обратилась за помощью в полицию", - рассказали в ДП.

Сотрудники управления полиции района Есиль установили подозреваемого молодого человека. Сообщается, что он испугался последствий и разбил похищенный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в полицию Астаны обратилась девушка, которая заявила, что ночью на улице на нее напал мужчина. По словам потерпевшей, он бил ее по лицу и забрал телефон.

Также на видео попало ограбление местной жительницы в Медеуском районе Алматы. Неизвестный, применив физическую силу, завладел ее телефоном. 21-летнего алматинца задержали по подозрению в совершении грабежа.

До этого на одной из улиц Караганды посреди дня на пенсионерку напал злоумышленник, который сорвал с ее шеи цепочку. В результате его действий женщина упала на асфальт. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Добавим, согласно статье 191 УК РК, грабеж - это открытое хищение чужого имущества.

Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.Кроме того, грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, -

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества."Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в тексте Уголовного кодекса РК.