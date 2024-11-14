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Дерзкое ограбление произошло в Темиртау

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Грабитель забрал телефон
Иллюстративное фото: Gettty Images/ Krisana Antharith / EyeEm

Дерзкий грабеж раскрыли полицейские в Карагандинской области. В Темиртау задержан 21-летний подозреваемый, который, предположительно, выхватил телефон у 19-летнего прохожего, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, инцидент произошел на одной из улиц Темиртау, где подозреваемый, действуя с особой дерзостью, выхватил из рук потерпевшего мобильный телефон стоимостью 180 тысяч тенге и скрылся.

Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

Задержанный дал признательные показания, и вещественное доказательство было изъято. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в одной из гостиниц Астаны ограбили 25-летнего мужчину, который находился в номере со своей девушкой. В комнате злоумышленники ударили молодого человека, после чего забрали IPhone 11, денежные средства и одежду. Угрожая посетителю гостиницы, они также потребовали от него указать код доступа от смартфона.

Добавим, согласно статье 191 УК РК грабеж - это открытое хищение чужого имущества. Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187383-derzkoe-ograblenie-proizoshlo-v-temirtau/

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