Казахстанца экстрадировали из России после того, как он там отбыл наказание (видео)
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Подозреваемый в причинении тяжких увечий, повлекших смерть в Костанае, экстрадирован из России в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства, Генеральной прокуратурой РК из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
"В частности, злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в Костанае, в ходе совместного распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, от чего последний скончался.
Желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - уточнили в Генеральной прокуратуре.
Будучи в розыске, подозреваемый совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом.
После отбытия наказания в соседнем государстве по запросу Генеральной прокуратуры РК он экстрадирован на родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор.
Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее в Казахстан из России экстрадировали гражданку Узбекистана, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере - на сумму свыше 3,7 млрд тенге. Женщина работала бухгалтером в строительной компании в Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206605-kazahstanca-ekstradirovali-iz-rossii-posle-togo-kak-on-tam-otbyl-nakazanie/