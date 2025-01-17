Семейную пару задержали в Павлодаре (видео)

В Павлодаре киберполицейские задержали семейную пару – супругов подозревают в пособничестве мошенникам, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, оперативные мероприятия проведены сотрудниками киберполиции области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД.

Начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай рассказал, что в съемной квартире, где проживали супруги, в ходе обыска было найдено 5 устройств SIM-box с 8 слотами в каждом с установленными SIM-картами казахстанских операторов сотовой связи.

"С их помощью создавались виртуальные абонентские номера, которые использовались для совершения интернет-мошенничеств на территории республики. Кроме того, изъято 4 роутера и 53 SIM-карты казахстанских и зарубежных сотовых операторов.

Задержанные доставлены в полицию. Как установлено, в их задачи входило еженедельно менять SIM-карты в обслуживаемых боксах. Ведется следствие", — проинформировал Сүйінбай.

По данным МВД, с начала года в Казахстане заблокировали более 9 тысяч номеров, с которых осуществлено свыше 200 тысяч звонков. Сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности задержано 28 интернет-мошенников, 3 "оператора" SIM-box станций, изъято 7 SIM-box устройств и 285 SIM-карт различных сотовых операторов.

Напомним, в начале декабря в одном из офисов в Алматы изъяли 3 устройства SIM-boх, в слотах которого обнаружено более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов.

А до этого сообщалось, что в квартире, которую снимал иностранец в Семее, стражи порядка нашли аппаратуру, которая могла использоваться в мошеннических схемах по обзвону казахстанцев.

На прошлой неделе мы писали, что МВД и КНБ провели спецоперацию в Карагандинской области и задержали подозреваемых в интернет-мошенничестве. По версии следствия, подозреваемые использовали специальное оборудование и обманом оформляли онлайн-кредиты на казахстанцев.