МВД и КНБ провели спецоперацию в Карагандинской области (видео)

Карагандинские полицейские задержали подозреваемых в интернет-мошенничестве. Они использовали специальное оборудование и обманом оформляли онлайн-кредиты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции из Карагандинской области при взаимодействии с департаментом противодействия киберпреступности МВД, КНБ и операторами сотовой связи провели операцию по пресечению противоправной деятельности, связанной с интернет-мошенничеством.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Темиртау в возрасте 34 и 36 лет.

Подозреваемые обвиняются в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи, а также в создании, использовании и распространении программного обеспечения для этих целей.

Установлено, что задержанные арендовали однокомнатную квартиру, где разместили специальное оборудование. Раз в 10 дней они посещали помещение для замены sim-карт в используемых устройствах.

В ходе обыска полицейские изъяли 232 sim-карты и два комплекта sim-box оборудования, которые применялись для осуществления мошеннических действий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и возможных соучастников.

Кроме того, в Карагандинской области киберполицейскими задержан 30-летний местный житель, который путем обмана под предлогом оказания помощи в получении социального пособия и изготовлении водительских прав, оформлял на жителей областного центра онлайн-кредиты.

Доказана его причастность к 11 эпизодам. Проводится проверка фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Алматы были задержаны двое подозреваемых в мошенничестве, на съемной квартире у которых найдены 190 sim-карт и устройства sim-box.

Помимо этого, в Караганде задержан 22-летний парень, подозреваемый в мошенничестве с использованием поддельных идентификационных кодов сотовых устройств.

А в области Жетісу раскрыли схему массовой активации sim-карт для интернет-мошенничества. По подозрению в преступлении задержаны два жителя региона.