"Бросался на машины": полураздетого агрессивного алматинца арестовали на 15 суток (видео)

В Сети распространяется видео с участием молодого человека, который, полураздетый, бросался на машины по проезжей части. На инцидент отреагировали в ДП Алматы, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Telegram-канале ZHEST_KZ. На видео мужчина без верхней одежды, полураздетый, кидается на машины. В руках у него, предположительно, ремень, которым он размахивает в сторону авто.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ, инцидент произошел 15 января в 05:30 в Алматы.

"На пульт "102" поступило сообщение, что на улице Абылай хана неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии бросается на машины. Патрульным экипажем правонарушитель был задержан и доставлен в Управление полиции Алмалинского района", - говорится в сообщении полиции.

28-летний мужчина изначально был привлечен к ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в алкогольном опьянении.

Сегодня решением специализированного межрайонного административного суда Алматы мужчина подвергнут административному аресту на 15 суток.

Ранее мы писали о случае в Алматы, когда мужчина в трусах бросался на проезжающие машины - его действия сняли на видео очевидцы.

Также в Сети появилось видео конфликта водителей на дороге в Алматы, в результате чего один из них подвергся избиению.

В Сети появилось ранее также видео из мкр-на Орбита-3 в Алматы. Мужчина переломал зеркала больше чем на 10 машинах.

Добавим, что по ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.