Избиением водителя обернулся конфликт на дороге в Алматы (видео)

В Сети появилось видео конфликта водителей на дороге в Алматы, в результате чего один из них подвергся избиению. Инцидент прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

На кадрах можно увидеть конфликт двух водителей. В результате один из них избил кулаками и ногами по голове своего оппонента.

В ДП Алматы сообщили, что по факту побоев отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам следственных мероприятий материалы производства будут направлены в суд", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в мае в Сети появилось видео другого конфликта на дороге в Алматы. На кадрах, которые снимал один из участников инцидента из салона своего авто, видно, что возле машины стоит мужчина и пытается добраться до водителя сквозь приспущенное стекло. В какой-то момент он ломает стекло, запись останавливается.

В ДП города сообщили, что по факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено административное производство. Решением суда правонарушитель был подвергнут аресту сроком на 15 суток.

А в июне в соцсетях распространили видео, на котором несколько мужчин избивали кого-то в машине в Алматы. В полиции тогда пояснили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.