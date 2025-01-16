Ущерб на 200 млн тенге: в Алматы воровали китайские товары со склада

Группу сотрудников склада временного хранения подозревают в хищении товаров из Китая на 200 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру Казахстана.

На официальном сайте Главной транспортной прокуратуры Казахстана сообщили об окончании досудебного расследования по делу о хищении товаров на границе с Китаем.

"Линейным управлением полиции на станции Алматы-1 завершено досудебное расследование в отношении группы сотрудников склада временного хранения (СВХ), которые с 2023 по 2024 годы похищали товары, прибывшие из КНР.

Подозреваемые использовали доступ к информации о содержимом контейнеров, сбывая украденные грузы на местных рынках. Ущерб составил более 200 млн тенге, пострадавшими стали как отечественные, так и иностранные компании", - сказано в сообщении.

Отмечается, что транспортной прокуратурой Жетісу дело направлено в суд.

В апреле прошлого года была осуждена преступная группа, которая в течение двух лет совершала хищение материалов, предназначенных для замены и ремонта ж/д путей в особо крупном размере.

В сентябре 2024 года сообщалось, что и.о. начальника одного из топливных складов передал директору западного дивизиона "Центра топливных ресурсов" 50 тыс. долларов за утверждение на должности.

Также в прошлом году был задержан житель столицы задержан по подозрению в краже телефонов со склада, которые, согласно данным следствия, потом подарил родным