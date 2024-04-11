Группу железнодорожников осудили в Астане

В Астане за хищение материалов для ремонта ж/д путей на различные сроки осуждены члены ОПГ, состоящей из 9 человек, среди которых — сотрудники КТЖ, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным медиапортала МВД, преступная группа в течение двух лет совершала хищение материалов, предназначенных для замены и ремонта ж/д путей в особо крупном размере.

Организаторы и участники ОПГ из числа работников "Жанааркинской дистанции пути", "Карагандинского отделения магистральной сети" АО "НК "Казақстан темір жолы" были задержаны в конце 2022 года.

"Четвертого апреля текущего года специализированный межрайонный уголовный суд города Астаны вынес приговор по делу. На скамье подсудимых девять человек, в числе которых работники АО "НК "КТЖ", организовавшие данную преступную группу.

Организаторы и участники преступной группы осуждены на различные сроки лишения свободы от семи до десяти лет", — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.