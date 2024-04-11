Группу железнодорожников осудили в Астане
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В Астане за хищение материалов для ремонта ж/д путей на различные сроки осуждены члены ОПГ, состоящей из 9 человек, среди которых — сотрудники КТЖ, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным медиапортала МВД, преступная группа в течение двух лет совершала хищение материалов, предназначенных для замены и ремонта ж/д путей в особо крупном размере.
Организаторы и участники ОПГ из числа работников "Жанааркинской дистанции пути", "Карагандинского отделения магистральной сети" АО "НК "Казақстан темір жолы" были задержаны в конце 2022 года.
"Четвертого апреля текущего года специализированный межрайонный уголовный суд города Астаны вынес приговор по делу. На скамье подсудимых девять человек, в числе которых работники АО "НК "КТЖ", организовавшие данную преступную группу.
Организаторы и участники преступной группы осуждены на различные сроки лишения свободы от семи до десяти лет", — говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083181-gruppu-zheleznodorozhnikov-osudili-v-astane/