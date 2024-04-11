Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Группу железнодорожников осудили в Астане

Опубликовано:

Люди на железнодорожной станции
Железнодорожная станция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане за хищение материалов для ремонта ж/д путей на различные сроки осуждены члены ОПГ, состоящей из 9 человек, среди которых — сотрудники КТЖ, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным медиапортала МВД, преступная группа в течение двух лет совершала хищение материалов, предназначенных для замены и ремонта ж/д путей в особо крупном размере.

Организаторы и участники ОПГ из числа работников "Жанааркинской дистанции пути", "Карагандинского отделения магистральной сети" АО "НК "Казақстан темір жолы" были задержаны в конце 2022 года.

"Четвертого апреля текущего года специализированный межрайонный уголовный суд города Астаны вынес приговор по делу. На скамье подсудимых девять человек, в числе которых работники АО "НК "КТЖ", организовавшие данную преступную группу.

Организаторы и участники преступной группы осуждены на различные сроки лишения свободы от семи до десяти лет", — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083181-gruppu-zheleznodorozhnikov-osudili-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.