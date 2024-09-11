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Директору "дочки" КТЖ заплатили 50 тыс. долларов за должность начальника склада

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Деньги в конверте, зарплата
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

И.о. начальника одного из топливных складов передал директору Западного дивизиона "Центра топливных ресурсов" 50 тыс. долларов за утверждение на должности, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

В Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана сообщили, что в дочерней организации АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - ТОО "КТЖ-грузовые перевозки" было рассмотрено представление по делу в отношении руководства его филиала - "Центр топливных ресурсов" (ЦТР).

"Бывший директор западного дивизиона филиала ЦТР путем обмана и злоупотребления доверием получил от и.о. начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов США за утверждение его на этой должности.

Кроме того, в ходе осмотра топливных складов с участием специалистов обнаружены множественные нарушения и пробелы по обеспечению достоверного учета поступающих на хранение и отпускаемых ГСМ", - рассказали в Антикоре.

КТЖ рекомендовали цифровизировать процессы производства для предотвращения хищения ГСМ. Также утверждены программы по закупу и установке контрольных современных оборудования для исключения незаконного оборота нефтепродуктов, хищения товарно-материальных ценностей.

"За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены финансовый директор по экипировке и бывший начальник Восточного дивизиона филиала ЦТР", - сообщили в Антикоре.

В июне текущего года в Семее сотрудник передал 350 тыс. тенге за повышение по службе. На скамье подсудимых по делу о взятке оказались руководитель организации и его заместитель.

На сайте ТОО "КТЖ -Грузовые перевозки" сообщается о причинах создания Центра топливных ресурсов.

"C 2001 года активы КТЖ находились в "частных руках" по причине проведенной приватизации. Глава государства в 2022 году поручил отдельным государственным органам вернуть активы государству. В этой связи, спустя 22 года проведена колоссальная работа по возврату недвижимого и движимого имущества в пользу АО "НК "КТЖ". В этих целях был создан филиал ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" - "Центр топливных ресурсов", - сказано на сайте.

Сообщается, что это самая крупная в РК сеть нефтебаз, имеющей в своем распоряжении 52 топливных склада, расположенных на всех основных узловых железнодорожных станциях на территории РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160264-direktoru-dochki-ktzh-zaplatili-50-tys-dollarov-za-dolzhnost-nachalnika-sklada/

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