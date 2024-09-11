Директору "дочки" КТЖ заплатили 50 тыс. долларов за должность начальника склада

И.о. начальника одного из топливных складов передал директору Западного дивизиона "Центра топливных ресурсов" 50 тыс. долларов за утверждение на должности, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

В Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана сообщили, что в дочерней организации АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - ТОО "КТЖ-грузовые перевозки" было рассмотрено представление по делу в отношении руководства его филиала - "Центр топливных ресурсов" (ЦТР).

"Бывший директор западного дивизиона филиала ЦТР путем обмана и злоупотребления доверием получил от и.о. начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов США за утверждение его на этой должности.

Кроме того, в ходе осмотра топливных складов с участием специалистов обнаружены множественные нарушения и пробелы по обеспечению достоверного учета поступающих на хранение и отпускаемых ГСМ", - рассказали в Антикоре.

КТЖ рекомендовали цифровизировать процессы производства для предотвращения хищения ГСМ. Также утверждены программы по закупу и установке контрольных современных оборудования для исключения незаконного оборота нефтепродуктов, хищения товарно-материальных ценностей.

"За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены финансовый директор по экипировке и бывший начальник Восточного дивизиона филиала ЦТР", - сообщили в Антикоре.

В июне текущего года в Семее сотрудник передал 350 тыс. тенге за повышение по службе. На скамье подсудимых по делу о взятке оказались руководитель организации и его заместитель.

На сайте ТОО "КТЖ -Грузовые перевозки" сообщается о причинах создания Центра топливных ресурсов.

"C 2001 года активы КТЖ находились в "частных руках" по причине проведенной приватизации. Глава государства в 2022 году поручил отдельным государственным органам вернуть активы государству. В этой связи, спустя 22 года проведена колоссальная работа по возврату недвижимого и движимого имущества в пользу АО "НК "КТЖ". В этих целях был создан филиал ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" - "Центр топливных ресурсов", - сказано на сайте.

Сообщается, что это самая крупная в РК сеть нефтебаз, имеющей в своем распоряжении 52 топливных склада, расположенных на всех основных узловых железнодорожных станциях на территории РК.