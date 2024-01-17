Сделал подарки родным: кража айфонов со склада попала на видео в Астане

Житель столицы задержан по подозрению в краже телефонов со склада магазина, которые, согласно данным следствия, потом подарил родным, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Астаны.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента полиции в Instagram-аккаунте, сотрудниками криминальной полиции района Нура в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 25-летний житель города по подозрению в краже нескольких мобильных телефонов.

"В ходе расследования выяснилась, что мужчина работает курьером в интернет-магазине электронной техники. Он приехал за очередной партией техники на склад магазина, расположенный на Коргалжинской трассе.

Но в итоге, имея преступный умысел, вынес со склада три айфона общей стоимостью 1,5 млн тенге", - говорится в сообщении полиции.

Краденые телефоны подозреваемый, согласно информации следствия, раздарил родственникам.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Задержанный дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты. Также проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным ранее на территории Астаны.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Накануне мы писали о том, что во время намаза у мужчины в мечети украли телефон, который был на зарядке. Момент кражи попал на видео.

Также в конце прошлого года в одном из кафе Астаны у 44-летней женщины украли телефон, пока она была на танцполе. Подозреваемый в хищении был задержан.

А в июле прошлого года в Алматы вор вплотную подкрался к влюбленным на улице и вытащил у них телефон.