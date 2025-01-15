Полиция провела спецоперацию в Актобе (видео)

Сотрудники полиции в Актобе обнаружили и изъяли крупную партию веществ растительного происхождения у 38-летнего мужчины в ходе оперативных мероприятий, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 12 января в Актобе сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий задержали 38-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотических средств на территории гаражного кооператива.

При проведении обыска с использованием служебной собаки в салоне его автомобиля была обнаружена сумка, внутри которой находились два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения.

Также в гараже подозреваемого найден сверток и 16 полиэтиленовых пакетов, содержащих вещества зеленого цвета со специфическим запахом.

В ведомстве добавили, что при проведении санкционированного обыска крестьянского хозяйства, расположенного на территории Мартукского района, обнаружен еще один полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета.

По заключению экспертизы, все изъятые вещества являются марихуаной. Общий вес наркотических средств составил 36 килограммов, что на "черном рынке" стоит более 12 миллионов тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в ИВС. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в 2024 году выявлено 279 наркоправонарушений, в ходе операций изъято более 450 кг наркотиков, в том числе марихуана и синтетические вещества.

А в Актобе молодого человека задержали в день его рождения. Парню исполнился 21 год. Он подозревается в закладке наркотиков.

Также в регионе сотрудники полиции совместно с ДКНБ задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска было обнаружено более 119 граммов мефедрона.