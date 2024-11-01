Актюбинца задержали после обнаружения рюкзака под капотом авто (видео)

В Актобе сотрудники полиции совместно с ДКНБ задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска было обнаружено более 119 граммов мефедрона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Актобе была остановлена автомашина Mercedes-Benz.

В ходе обыска под капотом был обнаружен спортивный рюкзак, внутри которого находились пакет с порошкообразным веществом, изолента желтого цвета, 100 zip-пакетов и электронные весы.

Экспертиза показала, что изъятое вещество - это психотропное средство "мефедрон" общим весом более 119 граммов.

В МВД также добавили, что в ходе следственных действий задержанный показал место закладок в лесопосадке, где были изъяты 25 свертков с порошкообразным веществом.

Полицейские предотвратили реализацию более 300 доз синтетических наркотиков.

Подозреваемый задержан и помещен в ИВС УП Актобе. Начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с наркотиками.

Ранее на 430 км автодороги Алматы - Караганда сотрудники управления по борьбе с наркотиками ДП Жамбылской области остановили автомобиль Toyota. Был проведен осмотр с помощью служебной собаки - в багажном отсеке обнаружены две сумки с растительным веществом зеленого цвета. Согласно заключению экспертизы, найденные вещества представляют собой гашиш весом 12 кг и смолу каннабиса весом 170 гр.

Также крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Астане весной этого года. У подозреваемого было найдено 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Согласно акту исследования, установлено, что среди изъятых наркотических веществ обнаружено 43 гр. кокаина, 600 гр. мефедрона и 100 гр. альфа-PVP.