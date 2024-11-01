Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Актюбинца задержали после обнаружения рюкзака под капотом авто (видео)

Опубликовано:

Обыск автомобиля
Обыск автомобиля. Кадр из видео: polisia.kz

В Актобе сотрудники полиции совместно с ДКНБ задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска было обнаружено более 119 граммов мефедрона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Актобе была остановлена автомашина Mercedes-Benz.

В ходе обыска под капотом был обнаружен спортивный рюкзак, внутри которого находились пакет с порошкообразным веществом, изолента желтого цвета, 100 zip-пакетов и электронные весы.

Экспертиза показала, что изъятое вещество - это психотропное средство "мефедрон" общим весом более 119 граммов.

В МВД также добавили, что в ходе следственных действий задержанный показал место закладок в лесопосадке, где были изъяты 25 свертков с порошкообразным веществом.

Полицейские предотвратили реализацию более 300 доз синтетических наркотиков.

Подозреваемый задержан и помещен в ИВС УП Актобе. Начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с наркотиками.

Ранее на 430 км автодороги Алматы - Караганда сотрудники управления по борьбе с наркотиками ДП Жамбылской области остановили автомобиль Toyota. Был проведен осмотр с помощью служебной собаки - в багажном отсеке обнаружены две сумки с растительным веществом зеленого цвета. Согласно заключению экспертизы, найденные вещества представляют собой гашиш весом 12 кг и смолу каннабиса весом 170 гр.

Также крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Астане весной этого года. У подозреваемого было найдено 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Согласно акту исследования, установлено, что среди изъятых наркотических веществ обнаружено 43 гр. кокаина, 600 гр. мефедрона и 100 гр. альфа-PVP.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181693-aktyubinca-zaderzhali-posle-obnaruzheniya-ryukzaka-pod-kapotom-avto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie