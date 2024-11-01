Актюбинца задержали после обнаружения рюкзака под капотом авто (видео)
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В Актобе сотрудники полиции совместно с ДКНБ задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска было обнаружено более 119 граммов мефедрона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Актобе была остановлена автомашина Mercedes-Benz.
В ходе обыска под капотом был обнаружен спортивный рюкзак, внутри которого находились пакет с порошкообразным веществом, изолента желтого цвета, 100 zip-пакетов и электронные весы.
Экспертиза показала, что изъятое вещество - это психотропное средство "мефедрон" общим весом более 119 граммов.
В МВД также добавили, что в ходе следственных действий задержанный показал место закладок в лесопосадке, где были изъяты 25 свертков с порошкообразным веществом.
Полицейские предотвратили реализацию более 300 доз синтетических наркотиков.
Подозреваемый задержан и помещен в ИВС УП Актобе. Начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с наркотиками.
Ранее на 430 км автодороги Алматы - Караганда сотрудники управления по борьбе с наркотиками ДП Жамбылской области остановили автомобиль Toyota. Был проведен осмотр с помощью служебной собаки - в багажном отсеке обнаружены две сумки с растительным веществом зеленого цвета. Согласно заключению экспертизы, найденные вещества представляют собой гашиш весом 12 кг и смолу каннабиса весом 170 гр.
Также крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Астане весной этого года. У подозреваемого было найдено 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Согласно акту исследования, установлено, что среди изъятых наркотических веществ обнаружено 43 гр. кокаина, 600 гр. мефедрона и 100 гр. альфа-PVP.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181693-aktyubinca-zaderzhali-posle-obnaruzheniya-ryukzaka-pod-kapotom-avto-video/