Актюбинца задержали в день его рождения

В Актобе молодого человека задержали в день его рождения. Парню исполнился 21 год. Он подозревается в закладке наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе оперативных мероприятий на окраине Актобе сотрудники полиции задержали молодого человека, у которого при личном обыске обнаружено 24 свертка с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что это мефедрон. Подозреваемый указал несколько мест, где он спрятал наркотики.

Задержание. Фото: polisia.kz

"По данному факту начато досудебное расследование. Задержанный, которому в день задержания исполнился 21 год, помещен в изолятор временного содержания", - отметили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что парень прилетел в Актау из Темиртау на день рождения знакомого, а через несколько дней решил заработать путем распространения психотропных веществ. Его задержали в ходе спецоперации. По делу был вынесен приговор. Молодой человек получил 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

А в Павлодаре привлекли к ответственности тех, кто ночью потревожил чужой покой. Так, наказали горожан, отмечавших день рождения с песнями до 4 часов утра.