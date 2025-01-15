Резкий запах почувствовали полицейские от водителя автобуса с пассажирами в Караганде

В Караганде сотрудники полиции задержали водителя автобуса с признаками опьянения. Инцидент произошел в ходе операции "Перевозчик", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, на территории Карагандинской области продолжается ОПМ "Перевозчик". За первый день мероприятия к ответственности привлечены 114 перевозчиков за различные нарушения ПДД.

В полиции сообщили, что выявлено семь случаев нелегальных пассажирских перевозок, шесть транспортных средств, переоборудованных без разрешения, и 12 фактов несвоевременного прохождения технического осмотра.

Так, ранним утром в Караганде патрульная полиция остановила рабочий автобус для проверки документов. В салоне находились 15 пассажиров - сотрудники местной фирмы. От 50-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя. Мужчина признался, что употреблял спиртное накануне вечером.

В ведомстве отметили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Собранные материалы направлены в суд, а автобус помещен на штрафстоянку.

В МВД напомнили водителям, осуществляющим пассажирские перевозки, о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять бдительность и ответственность на дорогах.

Ранее сообщалось, что Павлодарской области за сутки установили четырех таксистов, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к ответственности.

Также стало известно, что в Карагандинской области в 2024 году сотрудники полиции провели более 2600 обследований дорог, выявив нарушения и наложив штрафы на сумму свыше 25 миллионов тенге.

Помимо этого, в Акмолинской области предотвратили возможное ДТП, так как пьяный водитель пассажирского автобуса вез 40 пассажиров.