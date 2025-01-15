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Четыре таксиста в один день остались без авто в Павлодарской области

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Нетрезвый водитель
Пьяный водитель. Иллюстративное фото: privetik / Getty Images

В Павлодарской области за сутки установили четырех таксистов, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Перевозчик" установлено 138 нарушений ПДД водителями такси за сутки.

В центре внимания стражей порядка оказались нелегальная перевозка пассажиров и багажа со стороны частных лиц и усиление контроля за осуществлением пассажирских перевозок.

"Только за сутки четверо водителей такси сели за управление авто в состоянии опьянения, еще 20 при перевозке клиентов разговаривали по сотовому телефону. Некоторые перевозчики не соблюдали требования по перевозке пассажиров, нарушили правила маневрирования, не оформили обязательную страховку, а семь таксистов обслуживали пассажиров на автомобилях, не прошедших технический осмотр", - проинформировали в ДП Павлодарской области.

К примеру, в Экибастузе на улице Энергетиков остановили автомобиль Mercedes-Benz C200, водитель которого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, занимался частным извозом. Подшофе оказался и таксист в Павлодаре, перевозивший клиентов на автомашине "ВАЗ-21120".

Все нетрезвые водители были привлечены к ответственности, материалы направлены в суд. Автомашины водворили на специальную стоянку.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Сегодня стало известно, что в городе Аксу Павлодарской области при патрулировании остановили две автомашины, передвижение которых вызвало подозрение у сотрудников полиции. Оказалось, что за рулем находились водители в наркотическом и алкогольном опьянении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211894-chetyre-taksista-v-odin-den-ostalis-bez-avto-v-pavlodarskoy-oblasti/

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