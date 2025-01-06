Шесть раз вводили ограничения и закрывали дороги с начала года в Карагандинской области

В Карагандинской области в 2024 году сотрудники полиции провели более 2600 обследований дорог, выявив нарушения и наложив штрафы на сумму свыше 25 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в целях повышения безопасности дорожного движения на автодорогах республиканского значения в 2024 году сотрудниками управления административной полиции ДП Карагандинской области проведено порядка 2600 обследований.

По результатам этих мероприятий в адрес владельца дорог КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" и подрядных организаций выдано около 2100 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автодорог.

За невыполнение требований правил содержания автодорог, установленных законодательством, а также за несоблюдение норм, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение транспорта, к административной ответственности привлечено 454 уполномоченных и юридических лица. Общая сумма наложенных штрафов превысила 25 миллионов тенге.

Только за первые пять дней текущего года сотрудниками полиции проведено более 30 обследований автодорог области. По их итогам было внесено 14 предписаний, составлено семь административных протоколов на общую сумму около 315 000 тенге.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий с начала года шесть раз вводились ограничения или полное закрытие движения транспортных средств.

Особое внимание уделяется состоянию улично-дорожной сети населенных пунктов, включая очистку проезжей части, мостов и путепроводов, а также своевременную обработку дорог противогололедными материалами. Сотрудники полиции осуществляют круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах и координируют работу дорожных и коммунальных служб.

С 6-го по 9-ое января на территории Карагандинской области ожидаются осадки в виде снега и усиление ветра до 20 м/с.

В связи с этим полицейские настоятельно рекомендуют:

соблюдать скоростной режим с учетом погодных условий;

учитывать интенсивность движения, состояние транспортного средства и груза;

быть внимательными на пешеходных переходах;

воздержаться от дальних поездок и выезда за пределы населенных пунктов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций или поломке автомобиля можно обратиться за помощью через мобильное приложение "102" или в дежурные части ОВД.

Ранее полиция Карагандинской области обратилась к гражданам и гостям региона с просьбой в зимний период строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать несчастных случаев.

Также в Карагандинской области закрывали все дороги из-за непогоды. Из-за этого на загородных трассах скопились сотни авто.