"Аудитория до миллиона пользователей": доступ к незаконным материалам закрыли в Павлодарской области

В Павлодарской области ограничили доступ к 140 противоправным материалам в рамках борьбы с рекламой и пропагандой наркотиков в интернете, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодарской области полиция в прошлом году пресекла 392 наркопреступления, из них 102 сбыта наркотиков и восемь фактов хранения в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъяли более 450 кг различных наркотических средств и психотропных веществ.

Была пресечена деятельность трех лабораторий по производству синтетических наркотиков и психоактивных веществ каннабисной группы. К примеру, в Экибастузе выявили нарколабораторию, из которой изъяли 20 свертков с психотропными веществами синтетического происхождения.

В последние годы злоумышленники при совершении преступлений используют информационные технологии. Только в Павлодарской области пресекли 66 фактов распространения наркотиков с использованием интернет-ресурсов через создание тайников-закладок.

"К примеру, ликвидирована деятельность интернет-магазина, специализировавшегося на распространении наркотиков в 10 регионах Казахстана. В ходе следствия изъято 3500 капсул с экстрактом каннабиса и гашишным маслом", - рассказали в МВД.

Как отмечают в полиции, с учетом быстрого развития интернет-технологий особое внимание уделяется противодействию рекламе и пропаганде наркотиков в интернете.

"С помощью системы "Кибернадзор" ограничен доступ к 140 противоправным материалам, а совместно с провайдером сайта объявлений удалено более 115 публикаций. Эти материалы имели аудиторию от нескольких тысяч до миллиона пользователей, среди которых особо уязвимой категорией являются дети и подростки", - сообщили в ведомстве.

Благодаря работе в данном направлении пресечены три факта вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с распространением синтетических наркотиков через закладки.

С участием активистов волонтерских и неправительственных организаций было проведено свыше 1,5 тыс. профилактических мероприятий различного формата, в том числе кампании по уничтожению граффити, пропагандирующих наркотики.

Работа по противодействию наркопреступности в регионе проводится ежедневно: внедряются новые технологии, для профилактики привлекаются волонтеры и спортсмены, которые рассказывают об опасности наркотиков. Продолжается реализация превентивных мер среди населения по повышению уровня осведомленности о последствиях.

Ранее в Павлодаре пресекли деятельность подозреваемых в сбыте наркотиков через закладки под видом обыкновенных камней. По данным полиции, интернет-магазин, работавший в Telegram, ежедневно раскладывал от 30 до 50 закладок, замаскированных гипсом и пластилином.

Также в Павлодаре задержали двух 17-летних парней, арендовавших частный дом. Они стали подозреваемыми в распространении наркотиков с помощью закладок. По временному месту жительства задержанных изъяли свертки с психоактивным веществом синтетического происхождения.