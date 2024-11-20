250 интернет-ресурсов с предложениями о "работе" заблокировали в Карагандинской области

Прокуратура Карагандинской области заблокировала 250 интернет-ресурсов, рекламировавших наркотики и предлагавших незаконный заработок курьером, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Карагандинской области при проведении мониторинга социальных сетей выявлены телеграм-каналы, Instagram-страницы и интернет-сайты, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории области.

"Так, в Telegram и Instagram обнаружены многочисленные предложения о способах заработка через курьеров, занимающихся тайными закладками. Эти объявления часто маскируются под легальный заработок, например, с использованием фраз "требуются лепщики" или "развозчики", с указанием высокой заработной платы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате с помощью информационной системы "Кибернадзор" были заблокированы 250 интернет-площадок с рекламой наркотиков и предложениями незаконного заработка.

Сомнительный вид заработка "наркокурьера" или "рекламщика" преследуется по закону Республики Казахстан.

Ранее в Карагандинской области были обнаружены и подвергнуты блокировке более 7 тысяч рекламных сайтов с информацией о наркотиках. Также были приняты меры по закрашиванию уличных рекламных надписей и граффити, использовавшихся для связи с закладчиками.

Добавим, согласно статье 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В 3 части данной статьи указано, что деяния, совершенные посредством использования электронных информационных ресурсов, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.