Карагандинке вернули квартиру, которую она подарила

Суд №2 Казыбекбийского района Караганды признал недействительным договор дарения квартиры, заключенный под обманом, и восстановил права пожилой женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судом №2 Казыбекбийского района Караганды рассмотрено гражданское дело по иску женщины к частному нотариусу о признании недействительным нотариально удостоверенного договора дарения квартиры ввиду обмана, введения в заблуждение истца и нахождения в состоянии, когда она не могла понимать значение своих действий.

Свои требования истец мотивировала тем, что она являлась собственником спорной квартиры, а после смерти единственного сына в 2017 году по ее просьбе переехала к ней жить жена сына.

Смерть сына спровоцировала у нее развитие психического расстройства, потерю памяти, она неоднократно проходила лечение в областном центре психического здоровья.

После выписки из стационара супруга погибшего сына поместила ее в пансионат, где истец находилась с 3 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года. В этот период был заключен договор дарения квартиры с ответчиком, которая представлялась внучкой истца, но факт родственных отношений не подтвержден.

Решением суда от 2 июня 2023 года договор дарения спорной квартиры признан недействительным, в иске к частному нотариусу отказано.

При этом суд пришел к выводу, что истец относительно природы сделки была введена в заблуждение, отсутствовало ее волеизъявление на отчуждение квартиры - согласно заключению эксперта и пояснениям врача-психиатра истец забывчива, наблюдается снижение памяти. Истец находилась в течение года в пансионате, была лишена права проживания, пользования своей квартирой и привычными ей вещами.

Будучи пожилым, одиноким человеком (77 лет), перенесшим личную утрату единственного сына, встретив ответчика, истец доверилась ей.

Согласно п.п.8, 9 ст.159 ГК сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.

Сделка, совершенная под влиянием обмана, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Ответчик, воспользовавшись психическим и психологическим состоянием истца, отсутствием близких родственников, обманув ее, что является ее внучатой племянницей, убедила заключить оспариваемый договор дарения, тем самым лишив истца единственного жилья.

Кроме того, из обстоятельств спора следовало наличие встречного обязательства, поскольку ответчик гарантировала истцу проживание в своей квартире либо в ее доме, что свидетельствовало о ничтожности договора дарения.

После совершения сделки ответчик забрала истца из пансионата, отвезла ее в свой дом, где она проживала с ноября 2022 года по 1 марта 2023 года, откуда была освобождена силами спецгруппы "Арлан".

Таким образом, вопреки требованиям статьи 506 ГК оспариваемый договор дарения содержал встречное обязательство ответчика в виде предоставления дарителю права проживания в квартире, поэтому такой договор не является дарением и к нему применяются правила о недействительности сделки.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда от 28 августа 2023 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения, и оно вступило в законную силу.

По результатам рассмотрения дела апелляционной судебной коллегией вынесено частное определение о доведении до сведения прокурора и департамента полиции о наличии признаков уголовного правонарушения.

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