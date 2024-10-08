Семья по подложному договору найма жила в квартире в Экибастузе

В Экибастузе семья с 2014 года проживала в квартире по подложному договору найма. Теперь их выселили из спорного жилища, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, спорное жилище, расположенное в Экибастузе, постановлением акимата города было принято в коммунальную собственность.

"Граждане в 2014 году путем обмана и злоупотребления доверием за денежные средства изготовили подложный договор найма жилища из государственного жилищного фонда, согласно которому акимат города предоставил спорное жилище гражданке и членам его семьи", - установил суд.

На основании подложного договора найма семья проживала в данной квартире. Однако вступившим в законную силу решением суда женщина и члены ее семьи были выселены из спорного жилища.

В 2024 году решением жилищной комиссии женщине было отказано в заключении с ней договора найма в связи с тем, что она не состоит на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда.

При обращении казахстанки с иском в суд о принуждении принять благоприятный административный акт о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда решением суда также было отказано в предоставлении жилья.

"Законом прямо предусмотрено, что жилище из государственного жилищного фонда может быть предоставлено в пользование лицам, состоящим на учете нуждающихся в жилище", - пояснили причины отказа в суде.

Суд установил, что гражданка проживает в спорной квартире на основании подложного договора найма. Незаконность ее проживания подтверждалась вступившим в законную силу решением суда о выселении.

Суд счел, что решение жилищной комиссии об отказе в заключении договора найма было принято обоснованно и на основании требований законодательства. Кроме этого, было принято во внимание решение о выселении из спорного жилища. Поэтому иск подлежал отказу в удовлетворении.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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