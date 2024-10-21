Отобранную акиматом квартиру вернули казахстанке

Жительнице Тараза вернули отобранную акиматом служебную квартиру, которую женщина ранее получила в аренду из государственного жилищного фонда, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Тараза обратилась в суд с иском к местному исполнительному органу о признании решения жилищной комиссии о расторжении договора аренды незаконным и его отмене.

В июле 2021 года истцу решением жилищной комиссии из государственного жилищного фонда предоставили арендное жилье.

"Однако в декабре 2022 года заключенный договор был расторгнут ответчиком в одностороннем порядке в связи с наличием зарегистрированного за истцом недвижимого имущества, полученного в порядке наследования, а также непроживанием истца в служебной квартире", - установил суд.

Женщина, не согласившись с данным решением, обратилась в суд. Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен.

Акимат обжаловал судебный акт, указав на незаконность принятого решения, и просил его отменить.

Однако судебная коллегия по административным делам Жамбылского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о незаконности решения комиссии акимата.

"Наличие в собственности у истца 1/8 доли в жилом доме не является препятствием для признания ее нуждающейся в жилье, так как размер площади жилья, принадлежащей истцу, меньше норматива полезной площади", - уточнили в суде.

Кроме того, выяснилось, что непроживание женщины в служебной квартире не подтверждалось доказательствами, поскольку представленные суду акты были составлены в одностороннем порядке сотрудником акимата.

Госорган обжаловал судебные акты в кассационном порядке. Но судебная коллегия по административным делам Верховного суда оснований для отмены оспариваемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы не усмотрела.

Таким образом, суд защитил и восстановил нарушенные права казахстанки. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в ВКО защитили права мужчины, проработавшего 35 лет на госслужбе. Он оспорил решение акима об отказе в приватизации служебной квартиры через суд.

А в Экибастузе семья с 2014 года проживала в квартире по подложному договору найма жилища из государственного жилищного фонда. В итоге казахстанцев выселили из спорного жилья.

В Мангистауской области земельный участок, который женщина получила по наследству от умершей матери, аким поселка незаконно предоставил другому человеку. В суде отметили, что аким не вправе был распоряжаться земельным участком, не относящимся к государственной собственности, и, соответственно, предоставлять его в частную собственность.