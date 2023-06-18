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Захват заложников в Астане: Kaspi сделал заявление

Опубликовано:

Здание банка
Здание банка. Иллюстративное фото: ultramarine5/Getty Images

Kaspi сделал заявление о захвате заложников в филиале банка в Астане - в банке сообщили, что в здании находятся только сотрудники компании, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Kaspi.

"В настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал.

Просим ответственно отнестись к распространению любой информации и не препятствовать работе правоохранительных органов. Любая недостоверная информация может привести к обострению ситуации", - сообщили в банке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025277-zahvat-zalozhnikov-v-astane-kaspi-sdelal-zayavlenie/

Автор: Кристина Кривцанова
Захват заложников в Астане: Kaspi сделал заявление

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