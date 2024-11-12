Полицейского ранили в ночной драке в Алматы
Опубликовано:
Этой ночью в Алматы случилась драка, в результате которой ранение получил сотрудник полиции. В департаменте сообщили о возбуждении уголовного дела, передает корреспондент NUR.KZ.
Информацию о драке опубликовал Telegram-канал egovpress.
По его данным, ночью возле кафе Pegas в Алатауском районе Алматы произошла драка, в результате чего капитан полиции получил ножевое ранение грудной клетки с левой стороны.
"Он находился не на службе. Подозреваемый из Жамбылской области был оперативно задержан", – говорится в сообщении.
В департаменте полиции корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о драке. Сообщается о возбуждении уголовного дела по данному факту.
"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства преступления устанавливаются", – сообщили в полиции.
Напомним, в октябре в Уральске полицейского ранили ножом во время его трудового отпуска. Тогда в полиции сообщали о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения здоровью.
А в сентябре мы сообщали, что при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемого задержали по "горячим следам" и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186138-policeyskogo-ranili-v-nochnoy-drake-v-almaty/