Полицейского ранили в ночной драке в Алматы

Этой ночью в Алматы случилась драка, в результате которой ранение получил сотрудник полиции. В департаменте сообщили о возбуждении уголовного дела, передает корреспондент NUR.KZ.

Информацию о драке опубликовал Telegram-канал egovpress.

По его данным, ночью возле кафе Pegas в Алатауском районе Алматы произошла драка, в результате чего капитан полиции получил ножевое ранение грудной клетки с левой стороны.

"Он находился не на службе. Подозреваемый из Жамбылской области был оперативно задержан", – говорится в сообщении.

В департаменте полиции корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о драке. Сообщается о возбуждении уголовного дела по данному факту.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства преступления устанавливаются", – сообщили в полиции.

Напомним, в октябре в Уральске полицейского ранили ножом во время его трудового отпуска. Тогда в полиции сообщали о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения здоровью.

А в сентябре мы сообщали, что при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемого задержали по "горячим следам" и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.