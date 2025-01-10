Осужденного жителя Карагандинской области подозревают в новом преступлении (видео)

В Астане сотрудники полиции задержали жителя Карагандинской области, подозреваемого в мошенничестве. Сумма ущерба превысил 4,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудниками полиции Нуринского района Карагандинской области раскрыт ряд случаев мошенничества.

По версии следствия, в течение трех лет мужчина, злоупотребляя доверием своих земляков, предлагал помощь в реализации домашнего скота, однако вырученные средства использовал для личных нужд.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в столице и водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Нуринского района.

По данным фактам начато досудебное расследование. Общая сумма ущерба, нанесенного жителям села, составила более 4,5 млн тенге.

В ведомстве добавили, что подозреваемый ранее, в 2023 году, уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и был осужден к трем годам ограничения свободы.

"Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы до семи лет, а также обязательное возмещение нанесенного ущерба", - отметили в МВД.

Ранее в Карагандинской области задержали мужчину, которого подозревают в создании необычной схемы мошенничества с арендованными авто и скотом.

Помимо этого, в Карагандинской области задержан местный житель, подозреваемый в краже 13 коров и их сбыте, а также выявлен покупатель, пытавшийся скрыть преступление.

В Алматинской области также расследуют дело о многомиллионном мошенничестве, в котором насчитывается 40 эпизодов.