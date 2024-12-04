Карагандинца подозревают в создании необычной схемы мошенничества (видео)

В Карагандинской области задержали мужчину, которого подозревают в создании необычной схемы мошенничества с арендованными авто и скотом, передает телеканал "КТК".

В Карагандинской области задержали мужчину, которого подозревают в создании необычной схемы мошенничества.

Житель областного центра оставлял арендованные авто в залог сельчанам, у которых брал в долг скот. На мясо он успел пустить 15 буренок.

В полицию Бухар-Жырауского района поступило 10 заявлений от потерпевших, которые так и не получили деньги за своих животных. Подозреваемого задержали.

Жители Тасаула каждый день приезжают в отдел полиции - все они зарабатывают на разведении скота. Подозреваемый тоже здесь. Люди только сейчас осознали, что их обманули. Они до конца верили, что деньги за коров им вернут.

"Стоял как бедный, я даже пожалела его. Такой… внушал доверие. Он согласился забрать за 300 тысяч корову, я удивилась.

До него другие мясники приезжали, предлагали максимум 200 тысяч. А теперь думаю, надо было отдать за 200. Мы еще помогли им загрузить их, своими руками отдали", - рассказала местная жительница Марияш Тишибаева.

По версии следствия, 41-летний мужчина сначала покупал скот за наличные, не торгуясь, у одного сельчанина. Войдя в доверие, оставил в залог машину и стал брать буренок уже в долг.

"Потерпевшая Джакупбекова дала объявление в местном чате односельчан о том, что приехал человек, который скупает массово скот, и жители села Тасаул начали массово обращаться к нему. После чего с каждой семьи примерно по 2-3 головы КРС приобрел в долг, а затем скрылся", - сообщила следователь Айгерим Сундет.

Задержанный свою вину полностью отрицает. Говорит, стал жертвой сурового мира бизнеса и неудачного стечения обстоятельств. Данияр Жанбырбаев заверяет, что человек он честный. И требует, чтобы дело рассматривали в гражданском порядке.

"То, что я скот взял, я должен. Но я должен, понимаете?! И у меня есть расписки, какую сумму я должен. Но они в мое состояние, когда я просил отсрочить, они не пошли на это. Но это не факт преступления.

Просрочил, потому что у меня заявление есть, которое я сейчас буду поднимать. Ранее меня похищали - друг-партнер по бизнесу, который мясом занимался. Было похищение, есть официальное заявление на него", - подчеркнул подозреваемый.

По официальной версии, задержанный прятался среди огромного количества хлама в доме родственницы. Арендованные авто оставлял в залог за скот, при этом деньги никому из сторон не выплатил. Предварительный ущерб составил больше 4 миллионов тенге.

Например, одну машину пригнали из столицы. Владелец нашел ее в 250 километрах с помощью GPS-датчика. Сейчас она стоит как вещественное доказательство в отделении полиции. Сельчане узнали об обмане, только когда за машиной приехал настоящий владелец.

Два авто полицейские уже вернули хозяевам под расписку. Еще одна иномарка, которая была арендована в Астане, пока не найдена. Подозреваемый ранее уже был осужден на семь лет за мошенничество. И тогда в деле тоже фигурировал автомобиль.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области был задержан местный житель, подозреваемый в краже 13 коров и их сбыте, также выявлен покупатель, пытавшийся скрыть преступление.

Кроме того, в Карагандинской области сотрудники криминальной полиции оперативно раскрыли три факта кражи скота, задержав подозреваемых и вернув часть похищенного имущества владельцам.

Помимо этого, в Алматинской области расследуют дело о многомиллионном мошенничестве, в котором уже насчитывается 40 эпизодов.