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Эзотерика

Карагандинец купил семь коров и попал под следствие (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: polisia.kz

В Карагандинской области задержан местный житель, подозреваемый в краже 13 коров и их сбыте, а также выявлен покупатель, пытавшийся скрыть преступление, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники криминальной полиции Карагандинской области продолжают активно работать над делом о скотокрадстве.

Задержанный 33-летний местный житель, подозреваемый в краже 13 коров у главы крестьянского хозяйства, уже дал признательные показания.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования полицейские раскрыли еще одно преступление - сбыт краденого. Среди покупателей оказался 41-летний карагандинец, который купил у задержанного семь коров за 2 млн тенге.

Стражи порядка установили, что этот покупатель не только знал о преступном характере сделки, но и пытался скрыть факт покупки краденого скота, представив его как собственное, приобретенное от другого источника.

"Полиция настоятельно предупреждает граждан о том, что участие в приобретении или сбыте краденого имущества влечет за собой уголовную ответственность. Наказание может варьироваться от значительных штрафов до лишения свободы", - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области сотрудники криминальной полиции оперативно раскрыли три факта кражи скота, задержав подозреваемых и вернув часть похищенного имущества владельцам. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

В Карагандинской области установили 18 передвижных блокпостов в рамках противодействия кражам скота на автомобильных дорогах. Сотрудники полиции начали останавливать автомобили, перевозящие мясо и скот, для проверки соответствующих документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189520-karagandinec-kupil-sem-korov-i-popal-pod-sledstvie-video/

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