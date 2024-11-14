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"Промышлял многомиллионными аферами": казахстанца подозревают в 40 преступлениях

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Задержанный мужчина
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Sargis Zubov / Getty Images

В Алматинской области расследуют дело о многомиллионном мошенничестве, в котором уже насчитывается 40 эпизодов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе досудебного расследования полицейские Талгарского района установили новый факт мошенничества, связанный с 27-летним подозреваемым, который находится под следствием за серию преступлений.

"Стражи порядка выявили сороковой эпизод мошенничества с участием находящегося под арестом подозреваемого, промышлявшего многомиллионными аферами. Как выяснилось, он обманул жительницу Караганды, пообещав помощь в получении льготного кредита и причинив ей ущерб в размере 3,5 млн тенге", - уточнили в ДП Алматинской области.

Этот случай приобщили к основному уголовному делу для передачи в суд.

Сейчас общий ущерб, причиненный жертвам, оценивается в сумму более 80 млн тенге. Полиция продолжает проверку возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Правоохранительные органы призвали граждан, которые могли пострадать от подобных мошеннических схем, незамедлительно обращаться в полицию.

"Это поможет установить всех пострадавших и привлечь виновного к ответственности в полном соответствии с законодательством", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 87 жителей Туркестанской области поверили обещаниям об увеличении денег и в итоге лишились более 337 млн тенге. Похожий случай произошел и в Алматинской области, где молодого человека подозревают в интернет-мошенничестве на предложении сборки мебели.

В Западно-Казахстанской области задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве через WhatsApp на сумму около 10 млн тенге. По информации полиции, они представлялись детьми и просили перевести деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187209-promyshlyal-mnogomillionnymi-aferami-kazahstanca-podozrevayut-v-40-prestupleniyah/

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