Актюбинка потеряла 3,6 млн тенге, ответив на звонок в WhatsApp

В Актобе мошенники обманули женщину, представившись сотрудниками КНБ и Национального банка, вынудив ее оформить кредиты и перевести более 3 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на телефон жительницы Актобе позвонил неизвестный через WhatsApp, представившись сотрудником Комитета национальной безопасности (КНБ), а затем позвонил якобы сотрудник Национального банка.

Мошенники сообщили, что ее счет был взломан, через него были произведены незаконные переводы денежных средств за границу. Звонивший также заявил, что жертву привлекут к уголовной ответственности.

Из-за этого обмана потерпевшая, поверив в угрозы, самостоятельно оформила кредиты в двух банках и перевела на указанный мошенниками счет более 3 млн тенге.

В настоящее время ущерб составил 3,6 млн тенге. Полицией проводятся следственные действия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

В ведомстве напомнили, что при поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить о случившемся в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники обманным путем завладели денежными средствами в сумме около 1,4 млн тенге у жителя Актобе. Преступники использовали платформу TikTok для того, чтобы заинтересовать жертву предложением о продаже квадроцикла.

Помимо этого, житель Караганды, которому требовалось восстановить водительские права, откликнулся на объявление в соцсетях и отдал за "услугу" 1,2 млн тенге, а после понял, что его обманули, и обратился в полицию.