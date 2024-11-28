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Актюбинка потеряла 3,6 млн тенге, ответив на звонок в WhatsApp

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WhatsApp
Значок WhatsApp. Иллюстративное фото: Pixabay

В Актобе мошенники обманули женщину, представившись сотрудниками КНБ и Национального банка, вынудив ее оформить кредиты и перевести более 3 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на телефон жительницы Актобе позвонил неизвестный через WhatsApp, представившись сотрудником Комитета национальной безопасности (КНБ), а затем позвонил якобы сотрудник Национального банка.

Мошенники сообщили, что ее счет был взломан, через него были произведены незаконные переводы денежных средств за границу. Звонивший также заявил, что жертву привлекут к уголовной ответственности.

Из-за этого обмана потерпевшая, поверив в угрозы, самостоятельно оформила кредиты в двух банках и перевела на указанный мошенниками счет более 3 млн тенге.

В настоящее время ущерб составил 3,6 млн тенге. Полицией проводятся следственные действия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

В ведомстве напомнили, что при поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить о случившемся в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники обманным путем завладели денежными средствами в сумме около 1,4 млн тенге у жителя Актобе. Преступники использовали платформу TikTok для того, чтобы заинтересовать жертву предложением о продаже квадроцикла.

Помимо этого, житель Караганды, которому требовалось восстановить водительские права, откликнулся на объявление в соцсетях и отдал за "услугу" 1,2 млн тенге, а после понял, что его обманули, и обратился в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193854-aktyubinka-poteryala-3-6-mln-tenge-otvetiv-na-zvonok-v-whatsapp/

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