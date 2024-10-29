Нарколабораторию в гараже ликвидировали близ Алматы (видео)

Очередную нарколабораторию ликвидировали стражи порядка в Алматинской области - она располагалась в гараже, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Лаборатория располагалась вблизи села Бесагаш. Кроме того был задержан подозреваемый в незаконном производстве психотропных веществ

В полиции рассказали, что во время проверки автомобиля, остановленного полицией, на пассажирском сиденье находился 22-летний мужчина. В ходе личного обыска у него был обнаружен и изъят черный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом со специфическим запахом.

После стражи порядка провели обыск в арендуемом гаражном помещении, принадлежащем подозреваемому.

"При осмотре изъято 11 пластиковых бутылок с веществом, которое по словам задержанного является “мефедроном” в жидком виде. Кроме того, были найдены две канистры с прекурсорами и порошкообразные вещества, хранившиеся в различных емкостях, в том числе и в холодильнике. По результатам экспертизы изъятое вещество является психотропным веществом “Альфа-PVP” общим весом 1 кг 775 г", - сообщил начальник УПН ДП Алматинской области Ардак Кайсаров.

Полицейскими Талгарского района по данному факту возбуждено уголовное дело - расследование продолжается.

Как отметили в полиции, это уже 14-я нарколаборатория, которую ликвидировали в регионе.

Отметим, накануне полиция Алматы сообщила о ликвидации 18 нарколабораторий - одна из них находилась в обычном частном доме у мужчины предпенсионного возраста.

На днях в Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили об усилении мер по противодействию наркопреступности. В ведомстве отметили, что за последние три дня полицейские пресекли деятельность четырех нарколабораторий. Задержаны шесть человек, в том числе двое иностранцев.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.