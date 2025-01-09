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"В течение 5 лет не смогут вернуться": депутат о депортации граждан Индии за дебош

Опубликовано:

Депортация
Депортация. Иллюстративное фото: Motortion/Getty Images

В кулуарах сената депутат Марат Кожаев прокомментировал информацию о депортации студентов из Индии за драку в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, действительно, такое решение, видимо, будет принято, потому что это требование закона. Любой иностранец, находящийся в нашей стране, должен уважать наши законы, наши порядки, наши обычаи, традиции и так далее, знать, как себя вести.

Это общепринятая мировая практика. Когда вы находитесь в другой стране, вы же соблюдаете их законодательство, стараетесь не нарушать. В данном случае грубые нарушения законодательства на грани причинения телесных повреждений друг другу и так далее в общественном месте, поэтому наш закон так и требует. В таких случаях иностранцы обычно депортируются", - заявил депутат Марат Кожаев.

Он добавил, что документы депортируемых студентов из Индии, по которым они легально находятся на обучении в Казахстане, аннулируются. 

"В течение пяти лет не смогут вернуться", - добавил Кожаев.

Напомним, накануне глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что вопрос о депортации индийских студентов из Алматы, которые были замешаны в конфликте ранее, "уже решен".

Ранее мы писали, что в Алматы в новогоднюю ночь произошла драка иностранных студентов в одном из заведений, расположенных на Кок-Тобе. Тогда в ДП Алматы данный факт подтвердили, сообщив, что произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в потасовку.

Весной прошлого года также сообщалось, что в Семее суд вынес решение о выдворении граждан нескольких стран из Казахстана за массовую драку в общежитии. Все они - студенты медвуза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209848-v-techenie-5-let-oni-ne-smogut-vernutsya-kozhaev-o-deportacii-indusov-iz-kazahstana/

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