Массовая драка произошла в кафе в Алматы в новогоднюю ночь

Драка между студентами произошла в одном из кафе минувшей ночью в Алматы - подрались иностранные ученики одного из вузов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале zhest_kz. Как пишет автор, это произошло в новогоднюю ночь в одном из заведений Алматы, которое располагается на Коктобе.

По словам автора одного пострадавшего увезли на "скорой".

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

"В одном из кафе произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в потасовку. Все ее участники задержаны и доставлены в Управление полиции Медеуского района. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело - другие обстоятельства устанавливаются.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от трехсот до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.