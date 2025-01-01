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Массовая драка произошла в кафе в Алматы в новогоднюю ночь

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Драка в кафе
Драка. Кадр из видео: t.me/zhest_kz_official

Драка между студентами произошла в одном из кафе минувшей ночью в Алматы - подрались иностранные ученики одного из вузов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале zhest_kz. Как пишет автор, это произошло в новогоднюю ночь в одном из заведений Алматы, которое располагается на Коктобе.

По словам автора одного пострадавшего увезли на "скорой".

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

"В одном из кафе произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в потасовку. Все ее участники задержаны и доставлены в Управление полиции Медеуского района. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело - другие обстоятельства устанавливаются.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от трехсот до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2207468-massovaya-draka-proizoshla-v-kafe-v-almaty-v-novogodnyuyu-noch/

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