Нарушивших закон индийских студентов в Алматы депортируют

В кулуарах правительства глава Миннауки сообщил, что вопрос о депортации индийских студентов из Алматы, которые были замешаны в конфликте ранее, "уже решен", передает корреспондент NUR.KZ.

"6 человек - студенты, прибывшие из Индии (участвовали в драке - прим. ред.). Там нет наших студентов. Чисто их внутренний вопрос. Сейчас Департаментом полиции Алматы ведется расследование, давайте дождемся результатов.

Я на прямой связи с посольством, мы поговорили и приняли совместное решение о депортации этих студентов. Это наша позиция. Президент в недавнем своем интервью заявил, что каждый иностранец, как соблюдает законы в своей стране, так же обязан и соблюдать их в Казахстане. Вопрос о депортации уже решен с посольством", - сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Ранее мы писали, что в Алматы в новогоднюю ночь произошла драка иностранных студентов в одном из заведений, расположенных на Кок-Тобе.

Тогда в ДП Алматы данный факт подтвердили, сообщив, что произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в потасовку. Все ее участники были задержаны и доставлены в Управление полиции Медеуского района, а по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Весной прошлого года также сообщалось, что в Семее суд вынес решение о выдворении граждан нескольких стран из Казахстана за массовую драку в общежитии. Все они - студенты медвуза.

Добавим, что пребывание иностранцев на территории Казахстана должно соответствовать определенным законам. За их нарушение казахстанцы могут получить административное наказание. Какой штраф может грозить казахстанцам за иностранных гостей, мы рассказывали здесь.